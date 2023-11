Nino Frassica | dopo le frasi scioccanti e i sassi lanciati contro una casa | Barbara Exignotis e sua figlia vengono indagate per stalking

Che fine ha fatto Hiro, il gatto diIl gatto è sparito a fine settembre dalla casa affittata dall'attore a Spoleto, durante le riprese della serie Rai Don Matteo . Di lui non si hanno più notizie, ma la vicenda assume ...

Scomparsa del gatto di Nino Frassica, indagate la moglie dell'attore e la figlia della donna TGCOM

Nino Frassica, la procura apre un fascicolo dopo la scomparsa del gatto Hiro: moglie indagata per stalking e d ilmattino.it

Per quale motivo Proprio per atti persecutori e diffamazione sui social. Scopriamo meglio di cosa si tratta. Nino Frassica denuncia da una coppia di anziani: “Hanno sequestrato il mio gatto”. E loro ...In preda alla rabbia, mamma e figlia avrebbero scagliato dei sassi contro l'appartamento della vicina di casa, scatenando una guerra legale in cui i colpi di scena sembrano destinanti a non finire ...