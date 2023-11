Nettuno | si perde nel bosco fino a notte fonda | ritrovato dai Vigili del Fuoco

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 novembre 2023)- La sala operativa del Comando di Roma ha dovuto far fronte a diversi interventi tra la sera del 16 e 17 novembre, in particolare per la ricerca di una persona che si era persa all’interno delin Via Acciarella. L’intervento è iniziato alle ore 18.30 del 16/11 con la squadra di Anzio ed il supporto dei nuclei speciali TAS – SAF e l’utilizzo dei droni: l’uomo è stato poiin buone condizioni verso le 02.00, sul posto i Carabinieri ed il 118.