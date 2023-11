Netflix | The Crown arriva al suo epilogo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Torna «The» e racconta il dramma di Diana e Al Fayed Il Giornale, di Matteo Ghidoni, pag. 27 L’ascesa di Lady Diana Spencer è stata un fenomeno senza precedenti. Da maestra alla Young England Kindergarten di Pimlico, Londra, a icona globale. Nel giro di pochi anni Lady D ha catturato l’attenzione del mondo con la sua grazia e umanità. La sua storia è stata un mix travolgente di glamour, amore e tragedia, culminata in una fine prematura che ha scosso il mondo intero. La prima parte della sesta e ultima stagione di The, ora su, ruota attorno agli ultimi anni di una delle donne più celebrate e ricordate della storia contemporanea. L’interpretazione di Elizabeth Debicki (Il Grande Gatsby, Tenet), già presente nella quinta stagione, è talmente vicina alla vera Diana da lasciare a bocca aperta. «A essere onesta, quando ...

Old Oak, in sala dal 16 novembre con Lucky Red, ventisettesimo film del regista britannico, è parente strettissimo della serie perQuesto mondo non mi renderà cattivo. Sono storie gemelle ...

The Crown 6, parte 2: trama e quando esce su Netflix Today.it

Gli ultimi giorni della principessa triste nella serie tv cult Netflix The Wom

Il 24 novembre arriva il docufilm sulla presentatrice tv ed ex moglie del campione romanista. Promette retroscena mentre è in atto la guerra legale ...The Netflix series ‘Scott Pilgrim Takes Off’ recaptures the punch and pathos of the original work without simply retreading it.