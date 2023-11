Netflix cancella Tenebre e Ossa | il disappunto di Leigh Bardugo e dei fan

(Di venerdì 17 novembre 2023) La terza stagione dinon ci sarà. La serie è statata per la delusione dei tantissimi fan che hanno iniziato a manifestare il lorosui social appena la notizia è stata diffusa da. Il motivo dello stop alla serie fantasy è da ricercare negli effetti che ha avuto lo sciopero di sceneggiatori e attori su Hollywood, al punto che la nota piattaforma di streaming starebbe pensando di interrompere anche altri show, come Glamorous, Agent Elvis, Farzar e Captain Fall. Delusione anche nelle parole di, l’autore dei libri che hanno ispirato i creatori di. “Amici, avrete sentito che non ci sarà alcuna terza stagione die ...

La cancellazione più eclatante di cui si sta parlando di più in queste ora è quella di Tenebre e Ossa , maha pensato a sfoltire il suo catalogo scrivendo la parola fine anche per altre serie tv: la comedy con Kim Cattrall Glamorous e le serie animate per pubblico adulto Agent Elvis , Farzar e ...

