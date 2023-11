Netflix annuncia il docu-film su Ilary Blasi che promette di raccontare tutta la sua verità (Video)

Leggi su isaechia

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il prossimo 24 novembre, su, uscirà Unica, ilsue la suasulla separazione da Francesco Totti. Il titolo Unica è un ironico riferimento alla celebre maglietta (“6 unica”) sfoggiata dall’ex calciatore della Roma nel 2022 dopo un gol durante il derby con la Lazio. Durante una pausa pubblicitaria del Grande Fratello, Canale 5 – contestualmente ai profili social di– ha mandato in onda il teaser del. Nelato, girato a Roma,ha anticipato: A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono ...