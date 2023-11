Netanyahu | “Non riusciamo a ridurre vittime civili” Grazie Benjamin | ce ne eravamo accorti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 nov –ha voglia di scherzare, forse. Oppure di prendere in giro. Oppure – ancora – è tremendamente ingenuo, ma è un’ipotesi che aggiungiamo solo per completezza. La più probabile delle opzioni resta la solita: l’impossibilità di negare il massacro a Gaza e il tentativo – piuttosto goffo – di deviare dalla realtà. Come quella riportata anche su Tgcom24, in cui il premier israeliano è praticamente costretto a concentrarsi sui dati – clamorosi – riguardanti lesulla Striscia.: “Nonle”. La penosa arrampicata sugli specchi Israele “sta facendo tutto il possibile per tenere ilontani dal pericolo” mentre, per carità “combatte ...