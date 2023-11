Neonata morta nel casertano | i genitori si difendono | “Non siamo stati noi” 

Neonata morta in culla nel Casertano - sul corpo ustioni e fratture per le violenze subite

Neonata morta in culla a 45 giorni a Caserta - il padre le ha spaccato la testa : sul corpo ustioni per il bagnetto bollente

Ieri in Campania : neonata morta in culla nel Casertano - arrestati i genitori. Ennesimo suicidio in Irpinia