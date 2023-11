Nella Capitale si boicotta il testamento biologico

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempi lunghi, burocrazia, impreparazione e tanta confusione. L’applicazione della legge sula Roma è allarmante, come sottolinea l’Associazione Luca Coscioni dopo aver svolto un’analisi sul modo in cui gli uffici comunali e municipali lavorano la pratica. Un dato preoccupa più degli altri: ci vogliono fino a 37 giorni per ottenere il primo appuntamento per depositare la documentazione. Parliamo del Dat, la Disposizione anticipata di trattamento, ovvero le volontà di un individuo riguardante le scelte terapeutiche, i trattamenti sanitari e gli accertamenti diagnostici da svolgere in caso di una futura, eventuale, incapacità di autodeterminarsi. L’indagine sula Roma L’analisi dell’Associazione Coscioni ha permesso di valutare lo stato dell’applicazione della legge ...