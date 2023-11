NBA | risultati della notte 17 novembre | Miami non si ferma più | i Warriors crollano con Oklahoma City

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nella nellaitaliana di oggi si sono giocate due partitestagione 2023-2024 di NBA . In campo sono scesi primaHeat e Brooklyn Nets, poi i Golden Statee gliThunder. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Settima vittoria consecutiva per iHeat che nellahanno superato i Brooklyn Nets 122-115, dimenticando l’1-4 delle prime cinque giornate e risalendo veloci la china e la classifica. Merito dei 36 punti di Jimmy Butler, ma soprattutto dei 18 punti che il giocatore ha messo a referto nel terzo quarto, quello dove gli Heat hanno messo la freccia e staccato Brooklyn dopo un primo tempo equilibratissimo. Se si aggiungono i 26 punti di Duncan Robinson e i 20 di Bam Adebayo per Brooklyn la frittata e ...