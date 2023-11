Nba | i risultati della notte | Golden State cade ancora | Miami batte Brooklyn

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Crollano iWarriors.. La quinta sconfitta consecutiva stavolta la infliggono gli Oklahoma City Thunder che vincono 128-109. Privi di Steph Curry per infortunio e di Draymond Green per squalifica, crollano a metà primo quarto e non si avvicinano più. Tutto troppo facile per gli ospiti che dopo un primo quarto da 24-39, amministrano senza problemi il vantaggio. Doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi in 27 minuti per Chet Holmgren, miglior realizzatore di sei elementi in doppia cifra. In casa Warriors si salva il solo Jonathan Kuminga, che chiude con 21 punti e 6 rimbalzi. Vittoria per iHeat che battono 122-115 iNets. In evidenza Jimmy Butler che chiude con 36 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Ai Nets invece non bastano i 23 punti a testa di Bridges e Walker. ...