Natale e solidarietà | tornano in piazza le Stelle dell’AIL

17 novembre 2023. C'è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue, è la Stella di Natale AIL, che quest'anno torna a colorare le piazze italiane donando la speranza ai pazienti e alle loro famiglie. Il contributo minimo di 13 euro porterà un aiuto concreto a chi, in uno scenario complesso come quello attuale, sta combattendo contro un tumore del sangue. Con la Stella AIL sarà consegnata ai sostenitori anche la rivista "Benevento Notizie", che per il secondo anno è stata realizzata in collaborazione con l'Istituto Statale "Palmieri Rampone Polo" di Benevento. L'iniziativa vede a lavoro gli allievi per la grafica e l'impaginazione del giornale. Il progetto nasce per avvicinare i giovanissimi a un argomento delicato e importante, come quello del sostegno alla ricerca e l'impegno nel volontariato.