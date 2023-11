(Di venerdì 17 novembre 2023) Ci saranno due italianiGendi Gedda, in Arabia Saudita. Oltre a Flavio, infatti, si è qualificato matematicamente anche Luca, ancora in corsa ai quarti di finale del ...

Atp Next Gen Finals 2023 - Nardi raggiunge Cobolli : è il secondo azzurro qualificato per Jeddah

Nardi raggiunge Cobolli: è il secondo italiano alle Next Gen Finals SuperTennis

Nardi raggiunge Cobolli a Gedda: saranno due gli italiani alle Next ... Diretta

