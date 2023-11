Napoli | personalizzato per Osimhen e Demme

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Ilsi è allenato questa mattina al Konami Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 3 dove ha svolto esercitazione tecnica e lavoro aerobico. Chiusura di sessione con esercitazioni al tiro.ha svolto lavoroin campo e in palestra.ha svolto allenamentoin campo e parte della seduta in gruppo. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì. L'articolo proviene da Anteprima24.it.