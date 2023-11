Napoli | Osimhen torna ad allenarsi | lavoro personalizzato per il nigeriano

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) In seguito all’amichevole disputata ieri contro la Juve Stabia, nella giornata di oggi Il nuovodi Walter Mazzarri èto ada Castel Volturno, ricevendo riscontri positivi sul fronte infortuni. Infatti, l’attaccante e bomberdegli azzurri Victorto ad. Per lui allenamentoin campo e in palestra. Buone notizie anche per Diego Demme. Il centrocampista ha svolto une parte della seduta col gruppo squadra. Di seguito la nota ufficiale del club azzurro: “Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il ...