Napoli in lutto | Giovanni muore a soli 11 anni | stamattina i funerali

Gravesull'isola di Ischia. Si è spento nelle ultime ore all'età di 73 anni, presso l'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, il noto maestro pizzaiolo Gaetano Fazio. Personaggio stimato e amato sull'isola ...

Aprilia in lutto, si è spento Angelo Martino de "La Bella Napoli" Radio Studio 93

Lutto a Napoli per la scomparsa di Flash: in 17 anni il cane eroe ha salvato venti persone in mare La Stampa

NARNI Città listata a lutto per la morte del piccolo Mathias. Appena dieci anni e un male terribile che non gli ha lasciato scampo. A nulla sono valsi i lunghi ricoveri all'ospedale Bambin Gesù di ...Lutto a Bacoli, in provincia di Napoli, a causa della prematura scomparsa di Lisa Scamardella. La donna lascia il marito e le due figlie. La notizia si è diffusa via social tramite l’avvocato e portav ...