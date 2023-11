Napoli Capitale Europea dello Sport nel 2026 | ' Sembrava una sfida impossibile'

Europea dello Sport 2026 sembrava una sfida impossibile e invece ora è diventata realtà. Questo riconoscimento sarà uno stimolo a porre sempre di più lo Sport al centro delle ...

Napoli capitale europea dello Sport 2026, adesso è ufficiale ilmattino.it

Napoli proclamata «capitale europea dello sport 2026» Corriere

17.11 11:04 - EURO 2024 - Qualificazioni, Olanda-Irlanda del Nord e Grecia-Francia in esclusiva e in chiaro su Mediaset Canale 20, sabato 18 e martedì 21 novembre 17.11 11:00 - FOCUS AZZURRO - ...13.11 17:55 - TMW RADIO - Antonio Petrazzuolo: "In questo momento al Napoli serve un normalizzatore, la stagione non è compromessa e gli azzurri hanno le qualità per poter ripartire" ...