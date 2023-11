Napoli | al via la “notte bianca” a Port’Alba | tanti ospiti e librerie aperte fino alle 23

Napoli - lite per viabilità finisce in sparatoria : ragazzino fa fuoco contro auto con donne e bambini

Napoli - spari contro un uomo in auto dopo una lite per viabilità. preso minorenne

... da Milano a Modena, ma anche Pavia, Brescia, Ferrara, Firenze, Perugia,, Catania, Messina e ...lanciato vernice contro le filiali di alcune banche e contro le vetrine di alcuni negozi in...

Napoli, al via la rassegna Godard#Anno1 Agenzia ANSA

Galleria Vittoria a Napoli, scontro fra 3 auto, una si ribalta ... Fanpage.it

Si può dare serenità alla squadra anche con allenamenti normali, i suoi sono pregni di intensità: è uno che prepara bene la partita, che arriva per primo e va via per ultimo. Mazzarri è riuscito a far ...Uno scontro tra auto nella notte, in via Arcoleo. Una delle auto si ribalta e si accartoccia ... Rilievi ed indagini sono affidati alla stradale della Polizia municipale di Napoli, guidati dal ...