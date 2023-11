Napoleon | Ridley Scott ritrae l’immortale figura di Bonaparte in un biopic tra epicità e grottesco recensione

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023)prova a raccontareè unaudace, che fatica a trovare, però, un equilibrio stilistico. Certo, dipingere lastorica di una delle personalità più complesse e affascinanti di sempre non è facile. La vita dell’Imperatore dei francesi comincia nella Rivoluzione del 1789;ci racconta di un giovane e promettente soldato che sogna di far carriera e un avanzamento militare.e è un abile stratega: dotato di grande intelligenza, progetta i suoi attacchi, e poi li mette in pratica con grande velocità, precisione, usando anche l’effetto sorpresa. Sulle scene epiche,sa il fatto suo. Con l’incredibile campagna d’Egitto e le ...