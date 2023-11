Musei | quanto ci costa la piattaforma di Stato dei biglietti

(Di venerdì 17 novembre 2023) Si chiama Ad Arte, è stata affidata a una cordata guidata da Almaviva e userà 1,2 milioni di fondi Pnrr per creare un sistema unico di ticketing. Ma per accenderla bisogna prima chiudere i contratti con gli attuali fornitori

Un intervento lungo più di un'ora in cui Gualtieri ha ripercorsorealizzato nell'ultimo anno ... E infine, non ultimi, gli investimenti sulla casa e idelle scienze e della Shoah. Tra le ...

Quanto ci costa la piattaforma di Stato dei biglietti dei musei WIRED Italia

Le 'missioni' dei musei. I veri laboratori di futuro - Siena LA NAZIONE

Si chiama Ad Arte, è stata affidata a una cordata guidata da Almaviva e userà 1,2 milioni di fondi Pnrr per creare un sistema unico di ticketing. Ma per accenderla bisogna prima chiudere i contratti c ...’Musei come laboratori di futuro’, il titolo del convegno organizzato da Fondazione Musei Senesi nell’ambito delle celebrazioni per i venti anni di attività. Ieri e oggi al Santa Chiara Lab una rifles ...