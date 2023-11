Murdoch lascia a suo figlio Lachlan un po’ di guai

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’erede di, si prepara ad affrontare una serie di contenziosi legali pendenti su Fox Financial Times, di Joe Miller e Anna Nicolaou, pag. 8 Dopo decenni alla guida di Fox e News Corp in qualità di presidente dei rispettivi consigli di amministrazione, questa settimana Rupertcederà il controllo diretto del suo impero mediatico al, trasmettendo non solo uno dei marchi più polarizzanti dell’informazione statunitense, ma anche un bagaglio legale potenzialmente costoso. Il passaggio di consegne arriva dopo un anno difficile per la Fox, che ha pagato uno dei più grandi patteggiamenti per diffamazione nella storia degli Stati Uniti – 787,5 milioni di dollari – alla società di tecnologia di voto Dominion, dopo che alcuni conduttori della rete televisiva l’avevano ...