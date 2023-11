Mughini lascia il Grande Fratello | “Ho due motivi”

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Giampierola Casa dele si congeda con un “discorso rigato di lacrime” davanti agli altri concorrenti del programma di Canale 5. Lo scrittore, dopo un mese di permanenza, si congeda tra la commozione dei compagni di avventura. “E’ una decisione dolorosa, dovuta a due. La prima causa è una sorta di vigliaccheria che è sopravvenuta in me dopo un mese in cui non ho i miei 5 quotidiani ogni giorno, in cui sono amputato della mia biblioteca,da casa mia – da Michela e dai miei figli a 4 zampe – proviene un totale silenzio. Al 25% questa vigliaccheria conta nella mia decisione”. “Al 75% conta un altro fatto. In questi ultimi 30 anni per me sono stati decisivi i libri che ho scritto. Per contratto, a fine dicembre devo consegnare un libro. Devo scrivere ...