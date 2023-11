Motomondiale | Bagnaia | ' giornata fantastica | Ducati veloce sia con gomme nuova sia usate'

Tempo più altri per i rivali nella corsa al titolo mondiale: Francescoha fatto l'ottavo tempo, appena dietro a Jorge Martin, ma entrambi su sono garantiti senza affanno l'accesso diretto ...

MotoGP, Bagnaia "marca" Martin e accede in Q2 senza brillare a Lusail. Aprilia davanti OA Sport

MotoGP, Martin il più veloce nelle PL1 in Qatar, terzo Bagnaia Tuttosport

Il leader della classifica mondiale in MotoGP elogia la sua Ducati dopo il venerdì del Qatar: "Mi sono trovato davvero bene".Il suo rivale Jorge Martin, che lo ha preceduto in settima posizione, si è lamentato della gomma che ha utilizzato per il primo time attack, che non ha lavorato come avrebbe dovuto, complicandogli un ...