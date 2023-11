MotoGP | prove libere GP Qatar 2023 oggi venerdì 17 novembre in tv | orario e come vederle in diretta

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tutto pronto per il week end delin. Il diciannovesimo appuntamento del Motomondialeprende il via17con le prime due sessioni di. Nella giornata di17, la classe regina scenderà in pista alle 13:45. Le pre-qualifiche avranno luogo invece alle ore 18:00 (le 20:00 locali). Il Gran Premio delandrà in onda sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche, Sprint e gara saranno visibili in chiaro in differita su TV8. Sportface.it seguirà il week end dicon cronache e approfondimenti, oltre alle parole dei protagonisti. SportFace.