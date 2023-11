MotoGP GP Qatar | Vinales | “La moto funziona | vincerà chi farà andare meglio l’anteriore”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Le parole di Maverickai microfoni di Sky dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio del, in cui ha conquistato il terzo posto: “Ci sono delle piste dove lava benissimo e altre dove non va bene. Bisogna lavorare. Lasi vede che va ein un certo modo. Sulle gomme è davvero complicato, bisogna lavorarci ed è difficile scegliere. Domani dobbiamo capire un po’ di più. Di sicuro ogni giorno andrà. E sono certo chechi“. SportFace.

VEDI ANCHE2023, gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW2023: le classifiche e i risultati del weekend2023, Martin il più veloce, ma Bagnaia è terzo con gomme ...

Qualifiche del Gp del Qatar, MotoGP 2023. Diretta Live Virgilio Sport

Pre-qualifiche a Fernandez. Martin 7° e Bagnaia 8° Sky Sport

MotoGP GP Qatar RNF Aprilia - Prestazione da incorniciare per Raul Fernandez nella prima giornata di prove valide per il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Nell ...Si sono appena concluse le pre-qualifiche della MotoGP, valide per il GP del Qatar 2023 del Motomondiale: sulla pista di Lusail si è piazzato davanti a tutti lo spagnolo Raul Fernandez, primo con il c ...