MotoGP GP Qatar | Bagnaia | “Sono soddisfatto | puntiamo alla pole position”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Le parole di Francescodopo l’ottava posizione conquistata nelle prove libere del Gran Premio del: “della giornata di oggi: entrare nella top ten è sempre l’obiettivo principale del venerdì e in generale il feeling con la mia moto è buono. Domani dovremo cercare di capire meglio la scelta della gomma anteriore, che sembra essere l’aspetto più critico di questo fine settimana. Oggi era piuttosto difficile lavorare a causa delle condizioni del tracciato, ma penso che il grip dell’asfalto migliorerà molto domani. Nella prima sessione misentito subito a mio agio e siamo stati molto competitivi con le gomme usate. Questa sera invece ho provato diverse gomme e la moto ha sempre funzionato bene. Abbiamo il potenziale per puntare...

MotoGP GP Qatar 2023 - Marini : “Soddisfatto delle libere - in qualifica daremo il massimo”

... mentre Fabio Di Giannatonio sorride: 'Raramente si trova un circuito così migliorato nel giro di un anno...' di Tommaso Maresca I l weekend dellainè cominciato ma Lusail (non si dice ...

GP Qatar Libere2: Bagnaia e Martin faticano, ma sono in Q2. Aprilia ok, con Raul Fernandez La Gazzetta dello Sport

Qualifiche del Gp del Qatar, MotoGP 2023. Diretta Live Virgilio Sport

Tuttavia, l’otto volte campione del mondo ha avuto da ridire del nuovo asfalto di Lusail, che è stato rinnovato per la prima volta dal 2004 (anno di debutto). Per questo motivo e per il fatto di ...MotoGP Qatar Aprilia - Aleix Espargarò ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, con il quinto tempo. Espargarò ha sottolineato la necessit ...