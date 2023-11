MotoGP | GP Qatar 2023 | risultati e classifica FP1 Jorge Martin in testa | terzo Francesco Bagnaia

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il Motomondialeha visto iniziare anche per lail venerdì di Lusail, dove è scattato il fine settimana del GP delcon la prima sessione delle prove libere che vede davanti a tutti lo spagnolocon il crono di 1:56.393. Messi in riga il transalpino Johann Zarco, secondo a 0.172, e l’azzurroa 0.229. Di seguito il quadro complessivo di tutti i tempi della prima sessione di prove libere della classe regina, della consueta durata di 45?.il più veloce in FP1 a Lusail, maè il più incisivo sul passoFP1 GP1 89...