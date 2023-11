Moto2 | Fermìn Aldeguer da record della pista nelle FP2 in Qatar | Arbolino | Vietti e Foggia in top 14

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Sempre. Lo spagnolo sta esplodendo definitivamente in questo finale di stagione e fa segnare il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio dela Lusail. L’iberico, in orbita MotoGP, sta mostrando tutto il suo talento e le sue qualitàultime gare: 1:58.059 che gli vale ile un solco nei confronti degli avversari. Nella seconda sessione di libere c’è una notevole evoluzionee i tempi sono sensibilmente più veloci rispetto al turno del giorno. C’è grande alternanza in testa alla classifica: da Manuel Gonzalez, fino a Sam Lowes ad Aron Canet e infine a Ferminche fa un crono notevole nella parte finale...