Morgan spiega la frase sulla depressione rivolta a Fedez e sbotta | “Sono stato esasperato ed umiliato”

(Di venerdì 17 novembre 2023) La puntata di ieri sera di X Factor ha vistoprotagonista di svariati diverbi. Uno su tutti quello conche, intervenendo durante uno scontro verbale tra il cantautore e Francesca Michielin si è preso del “depresso” da. Ecco cosa gli ha detto: Mi fai da psicologo? Sei troppo depresso per essere psicologo. Dopo quel momento numerosistati i commenti negativi per l’uscita indelicata del cantante dei Bluvertigo. E sui social si è creata una vera e propriache ha portato il diretto interessato ad intervenire sui social attraverso un video. Ecco come ha iniziato: Torno adesso a casa dopo una puntata in diretta di X Factor dove c’èun po’ di contrasto, dove la tensione è stata a dei livelli alti. Cosa che in televisione è ...

Ma non solo io", con un po' di imbarazzo, mentre guarda delusa il vassoio di pasticcini.

Il giudice, dopo una serata carica di tensioni, in un video spiega il suo animo quando si è riferito alla depressione di Fedez: "Per me è importante ..."