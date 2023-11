(Di venerdì 17 novembre 2023) La quarta puntata live di Xha regalato dei momenti di alta tensione in studio. Il protagonista assoluto è stato. L'ex cantante dei Bluvertigo ha prima discusso con la produzione durante ...

ASCOLTI TV 3 OTTOBRE 2023 : INTER-BENFICA (21 - 1%) - MORGANE DETECTIVE GENIALE (12%) - BERLINGUER & CORONA (5 - 5%) NON MOLLANO FLORIS (6%+5 - 6%) - LE IENE SHOW (8 - 5%) SUPERANO LE BELVE (6 - 3%)

ASCOLTI TV 3 OTTOBRE 2023 : INTER-BENFICA (21 - 1%) - MORGANE DETECTIVE GENIALE (12%) - BERLINGUER & CORONA (5 - 5%) NON MOLLANO FLORIS (6%+5 - 6%) - LE IENE SHOW (8 - 5%) SUPERANO LE BELVE (6 - 3%). IL MERCANTE IN FIERA PRECIPITA ALL’1 - 6%

ASCOLTI TV 3 OTTOBRE 2023 : INTER-BENFICA (21 - 1%) - MORGANE DETECTIVE GENIALE (12%) - BERLINGUER & CORONA (5 - 5%) NON MOLLANO FLORIS (6%+5 - 6%) - LE IENE SHOW (8 - 5%) SUPERANO LE BELVE (6 - 3%). IL MERCANTE IN FIERA PRECIPITA ALL’1 - 6% - VOLANO LIORNI (28%) E TERRA AMARA (24%)

La quarta puntata live di X Factor ha regalato dei momenti di alta tensione in studio. Il protagonista assoluto è stato. L'ex cantante dei Bluvertigo ha prima discusso con la produzione durante le esibizioni lampo: "I miei ragazzi non mi sono piaciuti. I pezzi li hanno imposti ". Poi ha avuto un contrasto con ...

Morgan show contro tutti a X Factor, la reazione di Francesca Michielin è virale Corriere dello Sport

X Factor 2023, rivivi il quarto Live: eliminati SELMI e SickTeens Sky Tg24

Morgan è tornato a scatenare non poche polemiche a X Factor e, nella quarta diretta del programma, non ha mancato di scagliarsi contro i colleghi, contro le esibizioni dei concorrenti e contro lo ...Morgan è finito nella bufera durante l’ultimo live di X Factor . Il cantante si è beccato anche dei fischi dopo aver risposto in maniera pessima sia a Fedez che a ...