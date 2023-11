Morgan contro tutti a X Factor | il colpo basso a Fedez “Sei troppo depresso per fare lo psicologo”

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 novembre 2023) Polemiche e veleni a X, dove le discussioni tra i giudici hanno preso il sopravvento sulla gara stessa. Protagonista anche della quarta puntata live è, che non risparmia critiche alla programmazione, con un riferimento a ”canzoni imposte”, e si lancia in un prolungato botta e risposta con Dargen D’Amico.prende di mira anche la conduttrice Francesca Michielin, dopo la gaffe della settimana scorsa in relazione al duetto tra Colapesce-Dimartino e Ivan Graziani. Illo riserva però a: “Seiper essere”, la frase rivolta al rapper che recentemente a “Che tempo che fa” ha parlato dell’emergenza legata alla salute mentale e si sta spendendo in prima persona per l’aumento dei ...