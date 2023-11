Monza | Colpani | 'Con Palladino è cambiato tutto | voglio lasciare i tifosi a bocca aperta'

... Giovanni Di Lorenzo , l'unico squalificato, Cristiano Biraghi , Guglielmo Vicario (febbricitante), Moise Kean e Andrea. Rinviato, quindi, il possibile debutto del trequartista del...

L'ora di Colpani, dal Monza all'azzurro: “Sto vivendo un sogno” la Repubblica

Questa sera Moise Kean non sarà a disposizione di Luciano Spalletti e seguirà l'Italia dalla tribuna. Oltre al giocatore della Juventus non saranno in panchina anche ...Molto dipenderà dal suo minutaggio, con l’ipotesi addio non escludibile a priori. Andrea Colpani, Monza @livephotosport Lazio, Lotito su più fronti: dal rinnovo di Felipe Anderson a i nomi sul mercato ...