Montefusco duro su Garcia | “Presuntuoso e incapace”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 17 novembre 2023) Vincenzocritica duramenteper la gestione dello spogliatoio del Napoli: “”. Notizie calcio Napoli – Rudinon ha convinto a Napoli. Ne è sicuro Vincenzo, che ai microfoni di Tele A ha criticato il tecnico francese: “A Napoli non ha dimostrato il suo valore. Mi è apparsodi creare il clima giusto nello spogliatoio”.punta il dito in particolare sull’episodio dopo Genoa-Napoli, quandogiustificò la sostituzione di Kvaratskhelia dicendo che fa giocare solo chi si allena bene. “Si è messo contro i giocatori con quella frase, certe cose si risolvono nello spogliatoio”. In sintesi, l’ex allenatore partenopeo stronca ...