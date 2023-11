Montanari | “Il governo attacca i sindacati Perché ha paura dei lavoratori”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 novembre 2023) “La Cisl sbaglia. Ci sono tutte le ragioni per scendere in piazza visto che siamo davanti a una compressione dei diritti e della qualità di vita degli italiani”. È netto il giudizio di Tomaso, rettore dell’Università per gli stranieri di Siena, sulla mobilitazione indetta per oggi da Cgil e Uil. Sullo sciopero indetto daiper oggi, è stata disposta la precettazione. Proprio per questo il segretario della Cgil Landini ha parlato di “attacco alla democrazia”. Secondo lei sono stati violati i diritti dei? “Il fatto che il primoguidato da un partito di matrice fascista nel nostro Paese sia anche il primo a impedire di fatto lo svolgimento di uno sciopero generale, per giunta non attraverso una probizione militare ma sfruttando l’applicazione distorta e politicizzata di cavalli e ...