Monsignor Michele Autuoro presidente della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 novembre 2023) La 78esima Assemblea generale straordinariaCEI, riunita ad Assisi, ha eletto il vescovo ausiliare di Napoli e la cooperazione tra le Chiese. Nato il 27 dicembre 1966 a Procida,è entrato nel Seminario arcivescovile nel 1985 ed è stato ordinato sacerdote il 19 maggio 1991. Successivamente, stato vice assistente ecclesiastico dell’Azione Cattolica di Napoli e per otto anni formatore nel Seminario di Napoli, collaborando attivamente anche con la Caritas locale. Nel 2000 è tornato nella sua isola come parroco, dove si è occupato di pastorale giovanile fino al 2007, quando il cardinale Crescenzio Sepe lo ha nominato parroco di Santa MariaMercede in Sant’Orsola a Chiaia. E’ stato direttore del Centro missionario diocesano di Napolie poi direttore generaleFondazione ...