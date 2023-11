Monrif sepolto da milioni di debiti. Perdite tamponate con soldi pubblici

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un altro conto in rosso per Andrea Riffeser Monti, il patron della quotata, e presidente degli editori italiani, che ha in pancia via Editoriale Nazionale i quotidiani Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e la testata comune a tutti e tre, Quotidiano Nazionale (Qn) Segui su affaritaliani.it

Qn, emorragia senza fine per il gruppo. Persi 50 milioni in 10 anni Un altro conto in rosso per Andrea Riffeser Monti , il patron della quotata, e presidente degli editori italiani, che ha in pancia via Editoriale Nazionale i quotidiani Resto del Carlino , La Nazione , Il Giorno e la testata comune a tutti e tre, Quotidiano Nazionale (...

Qn, Monrif sepolto da 95 mln di debiti. Perdite tamponate con i soldi pubblici Affaritaliani.it

Botero sarà sepolto in città. La conferma del figlio Fernando ... LA NAZIONE

Un altro conto in rosso per Andrea Riffeser Monti, il patron della quotata Monrif, e presidente degli editori italiani, che ha in pancia via ...Una piazza per il mai dimenticato parroco di Badia a Settimo, don Furno Checchi. La richiesta è arrivata dai consiglieri comunali, Luigi Baldini, Elda Brunetti, e Giacomo Pacini, che hanno presentato ...