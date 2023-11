Monarch | Legacy of Monsters | la recensione della serie Apple TV+ | il mito di Godzilla e dei Titani

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ladiof, spin-off seriale del MonsterVerse dove si intrecciano tutte le linee temporali dell'Universo Condiviso, costruendo un magnifico approfondimento dell'agenzia di controllo deitra dramma familiare e grande spettacolo. A parte il Marvel Cinematic Universe, il solo progetto di universo condiviso transmediale che è riuscito a farcela è quello del MonsterVerse. Non particolarmente ricco di titoli, a dire il vero, ma forte di un riscontro di pubblico (non sempre di critica) invidiabile. Dal 2014, il MonsterVerse conta quattro film all'attivo, unaanimata, cinque fumetti tie-in e ben otto libri complessivi, senza contare l'arrivo il prossimo anno, in tempo per i festeggiamenti del decimo anniversario del primo...