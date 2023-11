Miss Italia tifa Juventus | «Suggerisco ai bianconeri di prendere Leao»

(Di venerdì 17 novembre 2023) Francesca Bergesio, la nuova, ha svelato di essere una tifosa della. Le sue dichiarazioni Francesca Bergesio, la nuova, ha svelato di essere una tifosa della. Le sue dichiarazioni riportate da Tuttosport.– «Mio papà è tifoso dellae nell’ambiente familiare lo sono diventata anch’io. Ne sono fiera: è una grandissima squadra e poi ha sede a Torino, nostro capoluogo regionale. Mi piace moltobenché sia del Milan: per il modo di muoversi in campo e saltare gli avversari sembra un ballerino.allo staff Juve di acquistare…».

Commissario Ue : l’accordo sui migranti tra Italia e Albania non viola il diritto europeo

Pil - la Commissione Ue taglia le previsioni per Eurozona e Italia

Pil - la Commissione Ue taglia le previsioni per Eurozona e Italia

... Alessandra Gonnella , Co - regista della prima serie originale di P+,Fallaci ; Laura ... Alberto Carrozzo (Country Manager di Paramount): "In questi anni di forte cambiamento per il settore ...

“Striscia” consegna il tapiro a Miss Italia Francesca Bergesio La Stampa

A nemmeno una settimana dall'incoronazione a Miss Italia, Francesca Bergesio è stata ricevuta, questa mattina, a Palazzo Lascaris dal presidente Stefano Allasia, dal vicepresidente Francesco Graglia e ...(Agenzia Vista) "Noi speriamo che tutta Europa segua l'esempio dell'Italia nella difesa del cibo di qualità e delle produzioni che mantengono ...