Mirko Brunetti si allontana da Angelica | ora c’è Perla! video

(Di venerdì 17 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Grande Fratello 2023,si distacca daBaraldi e si riavvicina alla sua vecchia fiamma, Perla Vatiero: le sue parole!, L’MENTO DABARALDI: ADESSO C’E’ PERLA VATIERO PER LUI! COME STA CAMBIANDO IL GIEFFINO- Da poco entrata nel Loft di Cinecittà, Perla Vatiero ha subito rivoluzionato gli equilibri della Casa del GF., infatti, concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ...

Perla Vatiero al GF fa 'impazzire' tutti: tre concorrenti interessati all'ex diMassimiliano Varrese ha aperto le danze svelando che, secondo lui, la ex dilo avrebbe guardato in maniera ...

L'incontro tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero - Mediaset Infinity Grande Fratello

Grande Fratello, Perla fa il suo ingresso trionfale nella Casa: la reazione di Mirko Brunetti Today.it

E no, stavolta non parliamo di Mirko Brunetti, il suo ex che non appena se l’è trovata davanti è rimasto impietrito ma felice di rivederla dopo il chiarimento. Il primo concorrente a parlare di Perla ...Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti, è entrata nella casa del "Grande Fratello" nel corso della diretta del 16 novembre.