Milano Music Week 2023 | ”Delivering The Future’ – Come affrontare l’evoluzione della musica digitale’

(Di venerdì 17 novembre 2023)a digitale negli ultimi quindici anni e i risultati delle strategie attuate. Se ne parlerà durante la, nel panelthe future:a digitale, organizzato dalla società di consulenza digitale TheWebEngine, in programma venerdì 24 novembre all’Apolloin via Giosuè Borsi 9/2.Annunciati i primi ospiti che faranno parte dell’evento: Renato Tanchis (Catalogue e Strategic Marketing Director di WarnerItaly) e Shari (cantautricenuova scena urban, che ha partecipato Festival di Sanremocon il ...

Saturino : “Ero in metropolitana a Milano - come si sono chiuse le porte mi sono reso conto. Ma una soluzione contro i furti c’è”. La proposta del musicista

Milano Music Week 2023 - nella line up anche Daniele Silvestri e Andrea Delogu

Si terrà nell'ambito dell' edizione 2023 dellaWeek giovedì 23 novembre, a Linecheck presso BASE, in via Bergognone 34, tra le 15,30 e le 16,30, il panel - co - prodotto da Rockol MusicBiz e Elled Law Firm - "Musica e Fin - ...

MILANO MUSIC WEEK – Arci Arci

Rc Waves, da Varese alla Milano Music Week con tanti incontri varesenews.it

Yendry ha vissuto i primi quattro anni di vita a Santo Domingo dove sono nati i suoi genitori. Ma il padre ’vero’, un angelo di nome Mario, come lei stessa lo definisce, l’ha incontrato a Torino dove ...La musica sta cambiando, ma ancora non basta. Buoni segnali continuano ad arrivare dall’Allianz Milano che però rimane nelle zone rosse della classifica (è decima), con una sola vittoria, ottenuta dom ...