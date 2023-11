Milano ha mille problemi ma Sala pensa all' Ambrogino d' Oro per Andrea Pucci

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 novembre 2023) Non è un bel periodo per; nelle ultime settimane la città che dovrebbe essere internazionale, moderna, cosmopolita è finita al centro delle cronache per motivi meno nobili. Prima il Seveso ha trasformato il quartiere Isola in un’isola vera e propria con acqua dappertutto. Poi la serie ormai infinita di denunce di vip e di gente comune sui rischi per la sicurezza; che siano rapine, furti, tentati stupri ed aggressioni poco cambia. Ormai sono tutti convinti chenon è un luogo sicuro, centro compreso. Aggiungiamo poi gli aumenti dei prezzi per chi viaggia in auto nell’Area C, il progetto di toglierle del tutto in alcune zone ed il fatto che la città sia troppo cara per chi non è un miliardario (figuratevi per un giovane) ed il quadro è completo. Una brutta aria esemplificata dalla tensione del suo primo cittadino. Beppe ...