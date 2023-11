Milan | Tomori | “Voglio l’Europeo | in rossonero la mia vita è cambiata”

Tomori : 'La stagione al Milan è iniziata al meglio. Sono felice di come vanno le cose per me'

Dopo un mercato estivo corposo, la proprietà potrebbe aiutare Stefano Pioli anche nella sessione invernale: pronto il nuovo. Shopping inglese per il- Calciomercato.itLe due lacune che ...

Un nuovo Tomori per il Milan: svelato il mister X con sfida alla Juve CalcioMercato.it

Il Milan per consegnare un rinforzo in difesa a Stefano Pioli potrebbe ripetere quanto fatto con Tomori: nuova soluzione in Premier League I rossoneri sono arrivati alla sosta con un pareggio subito ...Uno dei grandi obiettivi del calciomercato di gennaio del Milan sarà quello di reperire un nuovo difensore centrale dopo i brutti infortuni di Kalulu e Pellegrino e con Kjaer fortemente limitato da co ...