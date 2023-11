(Di venerdì 17 novembre 2023) Andrea, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo trasferimento dalalla Juventus

Commenta per primo A La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato anche di mercato in chiave, rispondendo ad una domanda sul centravanti ideale da affiancare a Olivier Giroud nella sessione di gennaio: ' Il centravanti perfetto sarebbe stato Taremi . Jonathan David è senz'altro un ...

Milan, senti Ambrosini: 'Jovic non ha dato nulla. E occhio alla ... Calciomercato.com

Milan, senti Pirlo: “Sapevo di non essere finito. Sarei rimasto, ma..” Pianeta Milan

Con un avvio di campionato che sembrava alla portata del Milan di Pioli, si è dato inizio a un nuovo capitolo della Serie A.Blog Calciomercato.com: Per Jean-Pierre Papin, ex Pallone d'oro, ex attaccante del Milan, passato anche per Marsiglia e Bayern Monaco, calcio italiano e francese vivono di osmosi ...