Milan | parte la caccia ai “dollarumma” Tifoso vende a più di 350 euro

Il calciatore delè indagato per scommesse illegali. Durante l'audizione di ieri ha ribadito di non aver mai scommesso sul calcio e, dadella procura, non ci sono elementi in tal senso. ...

AC Milan celebra le festività con "Planting New Memories" AC Milan

AC Milan celebra le festività con 'Planting New Memories' per far ... Youmark

Mentre al Viola Park Vincenzo Italiano ha ripreso gli allenamenti in vista della gara col Milan, con Lucas Beltran in fase di recupero e Michael Kayode a ruota, tanti altri viola nel mondo ...Sulla rosa del Milan "Con il Dortmund è la partita dell’anno, c’è poco da discutere. In campionato il tempo gioca dalla parte del Milan, ma con la Fiorentina servirà una risposta “di prestazione”: ...