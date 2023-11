Milan | Bennacer vede il rientro | quando tornerà in campo

Leggi su europa.today

(Di venerdì 17 novembre 2023) In, Ismael, non sidallo scorso 10 maggio,, in occasione dell'andata della semifinale di Champions League contro l'Inter, riportò una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale del ginocchio. Un infortunio che ha costretto l'algerino a finire sotto i...