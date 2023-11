Migranti | Meloni a Zagabria per “rilanciare cooperazione strategica” tra i due popoli

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 17 novembre 2023) La premier Giorgiaè aper il bilaterale suicon il capo del governo Andrej Plenkovic. L’obiettivo prefissato sarebbe quello di stringere nuove alleanze per delineare una rigorosa strategia di contenimento dei flussi, prendendo come esempio l’accordo con l’Albania. Erano 20 anni che un presidente del consiglio non volasse fino a. L'articolo proviene da Il Difforme.