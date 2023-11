Migranti in Albania? Chi esamina le domande d’asilo sciopera | “Ma quali procedure accelerate? Siamo pochi e abbiamo 85mila pratiche da smaltire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Are ci sono anche i lavoratori del ministero dell’Interno che lavorano nelle commissioni di valutazione delledei. Il governo continua a promettere esami accelerati e rimpatri veloci. Ma chi si è dato appuntamento il 17 novembre a Roma, dalle 11.00 di fronte alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di via Santi Apostoli, ci mette poco a costringere Meloni e soci a un bagno di realtà, accordo con l’compreso. Lo sciopero, che arriva dopo mesi di agitazione, è stato indetto da Fp Cgil (Funzione pubblica) proprio per le carenze nell’organico e i carichi di lavoro insostenibili a fronte dell’immenso arretrato. Ma anche per lo svilimento di personale altamenteficato che in piazza porterà lo striscione “tutelare il diritto ...