Migranti | all' hotspot di Lampedusa in 417 | oggi trasferimento per 398

(Di venerdì 17 novembre 2023) Palermo, 17 nov. (Adnkronos) - Sono 417 ipresenti questa mattina all'di. Tra loro 103 minori non accompagnati. E' previsto per questa mattina ildi 218in nave per Porto Empedocle (Agrigento). Nel primo pomeriggio è previsto undi 180in aereo diretto a Roma Fiumicino.

...punire chi partecipa e organizza rivolte nelle carceri o nei centri di permanenza per i, ... C'è anche una non meglio specificata nuova norma per punire chi induce'accattonaggio un minore di ...

Due centri in Albania, c'è l'intesa per 39mila migranti all'anno ... Agenzia ANSA

Centri migranti in Albania, ecco quanto costeranno all'Italia: le voci di spesa Sky Tg24

Palermo, 17 nov. (Adnkronos) - Sono 417 i migranti presenti questa mattina all'hotspot di Lampedusa. Tra loro 103 minori non accompagnati. E' previsto per questa mattina il trasferimento di 218 ...La sfida cruciale per il futuro dell'Ue è quindi quella di riuscire a coinvolgere il potenziale di forza lavoro europea oggi inutilizzato e, parallelamente, intercettare talenti fra i migranti, ovvero ...