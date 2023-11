Midea KWHA rivela l' innovativo Whole House Water Solutions all' Aquatech Amsterdam

(Di venerdì 17 novembre 2023) -, 17 novembre 2023 /PRNewswire/La business unit di, Kitchen andHeater Appliances (), ha presentato le sue innovative soluzioni idriche complete per la casa,, all'2023, che si è tenuto dal 6 al 9 novembre nei Paesi Bassi. La presenza dial più importante salone commerciale globale degli impianti idrici ne ha sottolineato l'impegno a offrire soluzioni idriche complete per applicazioni residenziali di riscaldamento e filtraggio dell'acqua.è un impianto ...

Midea KWHA rivela l'innovativo Whole House Water Solutions all ... Benzinga Italia

Midea KWHA Unwraps Revolutionary Whole House Water Solutions ... macaubusiness.com

AMSTERDAM, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La business unit di Midea, Kitchen and Water Heater Appliances (Midea KWHA), ha presentato le sue innovative soluzioni idriche complete per la casa, Whole H ...