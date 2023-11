Miami cala il settebello Warriors | casa stregata | 5° ko in 6 gare al Chase Center

(Di venerdì 17 novembre 2023) Settimo successo consecutivo per gli Heat che hanno la meglio sui Nets mentre Oklahoma City supera Golden State a San Francisco nelle uniche due partite della notte Nba.Heat - Brooklyn Nets 122 ...

prende il controllo delle operazioni nella parte finale del secondo quarto, piazzando il parziale di 14 - 0 che la fa andare al riposo avanti di otto. Nel terzo periodo sale in cattedra Butler, ...

Risultati Nba: Miami batte i Nets, i Thunder vincono in casa Warriors ... La Gazzetta dello Sport

Nba: Denver cala il poker, Giannis sconfigge Miami e Doncic incanta. Harden va ai Clippers - Sportmediaset Sport Mediaset

Settima vittoria di fila per gli Heat, che piegano i Nets. Golden State, priva dello squalificato Green e di Curry, travolta dai Thunder ...Una grande festa a Cortina, dal 15 al 17 dicembre, e il più che probabile ritorno in sala per le feste: così verranno celebrati i 40 anni di Vacanze di Natale, la commedia-cult ...