Meteo | temperature in calo e forte vento nel weekend

(Di venerdì 17 novembre 2023) In arrivo il vortice di bassa pressione in prossimità della Bretagna, artefice del peggioramento atteso sull’Italia. Avrà dunque effetti molto contenuti sul nostro territorio e nemmeno ovunque visto che le regioni settentrionali e buona parte di quelle centrali resteranno sotto. Più significativa rispetto ai fenomeni sarà la ventilazione, attesadai quadranti occidentali e di Maestrale e iltermico che si avvertirà dopo il passaggio del fronte. Leggi anche:: addio estate di San Martino, arrivano neve e burrasche, le previsioni di venerdì 17 novembre Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di ...

Meteo : in arrivo temperature vicine allo zero - ma il Natale sarà mite

Meteo : in arrivo temperature vicine allo zero - ma il Natale sarà mite

...vento che soffierà piuttosto forte (specie sabato) sul basso Adriatico e lo Ionio e le... Le previsioninel dettaglio Venerdì 17 . Al nord: bel tempo, ma neve sui confini alpini, ...

Meteo, Sottocorona spiazza gli italiani: drastico crollo delle temperature Il Tempo

Meteo - Veloce fronte freddo nelle prossime ore. Attesi brevi rovesci, locali temporali e temperature in calo. Ecco dove 3bmeteo

In arrivo il vortice di bassa pressione in prossimità della Bretagna che sarà l'artefice del peggioramento atteso sull'Italia tra la seconda parte della giornata odierna ...Nessuna allerta meteo presente. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la ...